Олімпік обіграв у гостях Десну в 7-му турі УПЛ
15:52, 02 вересня 2018Футбол
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Гості забили єдиний гол на початку другого тайму.
Дмитро Білоног приніс перемогу "Олімпіку" над "Десною" / ФК "Олімпік"
У Чернігові завершився матч 7-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Десна" приймала донецький "Олімпік".
Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
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На 54-й хвилині довгу передачу зі своєї половини поля виконав Антон Кравченко на форварда "Олімпіка" Дмитра Білонога, який розвернувся і пробив точно під поперечину.
На 75-й хвилині "Десна" ускладнила собі завдання відіграти відставання в рахунку. Андрій Гітченко зірвав атаку "Олімпіка" і отримав другу жовту картку. В результаті чернігівська команда догравала вдесятьох і так і не змогла зрівняти рахунок.
"Олімпік" набрав 9 очок, а у "Десни" залишилося 7 пунктів в турнірній таблиці.
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