этот материал доступен на русском

Олімпік обіграв у гостях Десну в 7-му турі УПЛ

15:52, 02 вересня 2018
Футбол
217 0
Дмитро Білоног приніс перемогу "Олімпіку" над "Десною" / ФК "Олімпік"

Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Читайте такожВорскла обіграла Чорноморець в матчі стартового туру чемпіонату УПЛ

На 54-й хвилині довгу передачу зі своєї половини поля виконав Антон Кравченко на форварда "Олімпіка" Дмитра Білонога, який розвернувся і пробив точно під поперечину.

На 75-й хвилині "Десна" ускладнила собі завдання відіграти відставання в рахунку. Андрій Гітченко зірвав атаку "Олімпіка" і отримав другу жовту картку. В результаті чернігівська команда догравала вдесятьох і так і не змогла зрівняти рахунок.

"Олімпік" набрав 9 очок, а у "Десни" залишилося 7 пунктів в турнірній таблиці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ-2018/19