Шахтар на класі обіграв Маріуполь в матчі Прем'єр-ліги

Лідер чемпіонату України без проблем обіграв суперника з рахунком 2:0.

У Харкові завершився матч 7-го туру чемпіонату України з футболу, в якому донецький "Шахтар" приймав "Маріуполь" і здобув впевнену перемогу "на класі".

Матч завершився з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гірники мали перевагу впродовж усієї гри, а ключові епізоди матчу трапилися в кінцівці першого тайму і на початку другого.

На 43-й хвилині після передачі на хід від Тайсона Ісмаїлі з лівого кута штрафного прострілив на дальню штангу і Мораєс з лінії воротарського майданчика наніс влучний удар. А на 56-й хвилині Марлос справа під кутом вийшов один на один з голкіпером і зробив передачу на Нема, а Дава дотягнувся до м'яча й в падінні зрізав його у власні ворота - автогол і 2:0.

Таким чином, "Шахтар" набрав 18 очок і продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ. Завтра свій матч проводить "Олександрія" - в гостях проти "Львова" - і в разі перемоги зможе наздогнати "гірників" в таблиці за набраними очками.