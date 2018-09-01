Вернидуб залишиться на посту головного тренера "Зорі" - журналіст

Керівництву клубу вдалося переконати тренера залишитися в команді.

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб залишається на своїй посаді і не залишить команду найближчим часом.

Про це повідомив на персональній сторінці в Facebook журналіст тижневика "Футбол" Валерій Пригорницький.

Подробиці він обіцяв викласти у свіжому номері тижневика, який вийде в понеділок.

"Офіційно. Юрій Вернидуб залишається в "Зорі"! Подробиці в журналі "Футбол" у понеділок", - написав журналіст.

Як повідомляв УНІАН, Вернидуб оголосив про те, що покине команду в четвер пізно ввечері, на післяматчевій прес-конференції в німецькому Лейпцигу, де "Зоря" програла РБ "Лейпциг" (2:3) і не змогла вийти в основний (груповий) турнір Ліги Європи.