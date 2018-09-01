Контракт данця Дуелунна з Динамо розрахований на 5 років
11:28, 01 вересня 2018Футбол
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Стоіомсть трансферу гравця склала 3,5 мільйона євро.
У «Динамо» Дуэлунд буде виступати під 99-м номером / fcdynamo.kiev.ua
Вчора київське "Динамо" оголосило про трансфер з "Мітьюлланда" данського нападника Міккеля Дуелунна.
Український клуб підписав з новачком довгостроковий контракт на 5 років, повідомляє SportArena з посиланням на датський таблоїд Esktra Bladet.
Приблизна вартість трансферу склала 3-3,4 мільйони євро.
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Дуелунн виступав за Мітьюлланд протягом чотирьох років. За цей час він зіграв у 95 матчах чемпіонату і забив 21 гол.
Також в активі у данця — виступи за молодіжну збірну (18 поєдинків, 7 м'ячів).
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