Контракт данця Дуелунна з Динамо розрахований на 5 років

Стоіомсть трансферу гравця склала 3,5 мільйона євро.

Вчора київське "Динамо" оголосило про трансфер з "Мітьюлланда" данського нападника Міккеля Дуелунна.

Український клуб підписав з новачком довгостроковий контракт на 5 років, повідомляє SportArena з посиланням на датський таблоїд Esktra Bladet.

Приблизна вартість трансферу склала 3-3,4 мільйони євро.

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Дуелунн виступав за Мітьюлланд протягом чотирьох років. За цей час він зіграв у 95 матчах чемпіонату і забив 21 гол.

Також в активі у данця — виступи за молодіжну збірну (18 поєдинків, 7 м'ячів).