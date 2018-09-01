Шахтар почав продаж квитків на матчі Ліги чемпіонів - від 70 гривень

В продаж надійшли тікети на всі три матчі групового етапу.

1 вересня стартує продаж квитків на домашні матчі «гірників» на груповому етапі Ліги чемпіонів – 2018/19

Україну в найпрестижнішому клубному турнірі Європи представляє ФК «Шахтар». Домашні матчі команда проведе у футбольній столиці країни – в Харкові на ОСК «Металіст». Підопічні Паулу Фонсеки будуть виступати в групі F з англійським «Манчестер Сіті», французьким «Ліоном» і німецьким «Хоффенхаймом», повідомляє офіційний сайт ФК Шахтар..

Реалізація квитків пройде в 2 етапи.

1-й етап (1-2 вересня). Власники абонементів 2018/19 і власники карт Fan ID мають пріоритетну можливість придбати квитки в касах стадіону.

При цьому, продаж квитків на матч з «Манчестер Сіті» буде доступний тільки після покупки квитка на гру з «Хоффенхаймом» або «Ліоном».

2-й етап (з 3 вересня). Вільний продаж у касах ОСК «Металіст», на онлайн shakhtar.com у мобільному додатку Shakhtar Tickets та в роздрібній мережі.

Зареєстровані вболівальники зможуть придбати квитки на поєдинок з «Хоффенхаймом» або «Ліоном» shakhtar.com і протягом доби отримають СМС-повідомлення з кодом, відкриває доступ до покупки квитків на гру з «Манчестер Сіті».

Кожен уболівальник зможе придбати не більше чотирьох квитків.

Вартість квитків на матч з "Хоффенхаймом" складає - від 70 гривень до 6000, на матч з "Ліоном" - від 100 грн. до 8000, а на гру з "Манчестер Сіті" - від 150 до 11000.

ФК «Шахтар» другий сезон поспіль використовує систему динамічних цін (вартість квитків тієї чи іншої категорії буде змінюватися в залежності від попиту).

Для власників абонементів сезону-2018/19 триває продаж пакетів Ліги чемпіонів. Ви можете відвідати три гри групового етапу, заощадивши до 50% коштів порівняно з покупкою квитків. Придбати пакет можна в касах ОСК «Металіст» і онлайн (СМС зі спеціальним кодом доступу).