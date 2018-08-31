Ворскла обіграла Чорноморець в стартовому матчі туру чемпіонату УПЛ

Гра завершилася з рахунком 2:1.

У Полтаві завершився стартовий матч 6-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала на своєму полі одеський "Чорноморець".

Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Основні події в цьому матчі розгорталися у другому таймі. На 50-й хвилині гравець "Ворскли" Владислав Кулач відкрив рахунок, після чого на 63-й Артем Чорній з "Чорноморця" зрівняв результат. Долю матчу вирішив епізод в кінцівці гри, на 88-й хвилині, коли Дмитро Рижук зробив грубу ошщибку - автогол - 2:1.

Таким чином, "Ворскла" набрала 9 очок і обігнала "Чорноморець" в боротьбі за 4-5 місця турнірної таблиці Прем'єр-ліги.