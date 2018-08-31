Тренер "Динамо" Хацкевич: завдання - вихід з групи

Наставник киян прокоментував підсумки жеребкування Ліги Європи.

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич поділився своєю реакцією на жеребкування групового етапу Ліги Європи, що відбулося сьогодні,

Завданна одне — вихід з групи. І ця задача в будь-якому випадку залишилася б незмінною, якими б не були підсумки жеребкування., - зазначив Хацкевич у коментарі Dynamo.kiev.ua.

Говорячи про тривалий перельот в Казахстан, Хацкевич хахначив: "Окрім «Астани», серед наших можливих суперників були представники і Португалії, Норвегії та Шотландії — туди теж довелося б летіти, а це теж не дуже близько, м'яко кажучи. Я не вважаю, що цей фактор є ключовим. Ми суперників не вибираємо, а виходимо з результатів: хто нам дістався, з тим і гратимемо".

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А розмірковуючи про суперників, сказав: "Астана» в останні роки на увазі в єврокубках, так що зовсім темною конячкою цю команду не назвеш. Про «Ренні» поки, в основному, мені відомо тільки те, що ця команда після трьох турів чемпіонату Франції йде на 13-му місці. Ну а що стосується «Яблонця», то це представник Чехії, а ми недавно грали з празькою «Славією». Думаю, наш новий суперник сповідує такий же стиль гри — в основному, силовий футбол. Але кожного з трьох суперників, безумовно, будемо скрупульозно вивчати і окремо готуватися до кожного матчу".

"Можу тільки повторитися: суперників ми не вибираємо. Хто б нам не попався, перед нами все одно стояла б завдання виходу з групи", - підсумував білоруський фахівець.

Як повідомляв УНІАН, за результатами жеребу «біло-сині» опинилися в одній групі з казахстанською «Астаною», французьким «Ренном» і чеським «Яблонцем».