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Президент "Динамо" Суркіс: нам під силу вийти в єврокубкову весну

16:54, 31 серпня 2018
Футбол
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Суркіс вірить в успіх команди в Лізі Європи / dynamo.kiev.ua

Також президент київського клубу ще раз поскаржився на невезіння у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляється на You-Tube каналі ФК "Динамо".

«Засмучений тим, що ми не потрапили в Лігу чемпіонів. Для мене пройшло досить мало часу, щоб усвідомити це, але, мабуть, усіма були допущені помилки: і мною, і тренерським штабом, і самими футболістами. Але «Аякс продемонстрував, що він сильніший на сьогоднішній момент, і нам насамперед потрібно добре грати в Лізі Європи для наших уболівальників, щоб вже в наступному році, потрапивши в Лігу чемпіонів, якщо ми туди потрапимо, не бути хлопчиками для биття. Я завжди говорив, що краще грати в тому турнірі, де ти заслуговуєш, і перемагати, а не хапати зірок з неба і терпіти там принизливі поразки.

Ми не готові були в цьому році грати у Лізі чемпіонів. Всі повинні замислитися над цим, і ми повинні рухатися далі. Думаю, у нас до кінця трансферного вікна ще будуть придбання і з тієї компанії, в яку ми потрапили, нам по силам вийти в єврокубкову весну», - зазначив Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" потрапило до групи К, де буде грати з "Астаною" (Казахстан), французьким «Ренном» і чеським «Яблоницем»

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Теги: #УЄФА#Ліга Європи#Динамо Київ