Президент "Динамо" Суркіс: нам під силу вийти в єврокубкову весну

Керівник столичного клубу прокоментував результати жеребкування Ліги Європи.

Президент футбольного клубу "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Також президент київського клубу ще раз поскаржився на невезіння у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляється на You-Tube каналі ФК "Динамо".

«Засмучений тим, що ми не потрапили в Лігу чемпіонів. Для мене пройшло досить мало часу, щоб усвідомити це, але, мабуть, усіма були допущені помилки: і мною, і тренерським штабом, і самими футболістами. Але «Аякс продемонстрував, що він сильніший на сьогоднішній момент, і нам насамперед потрібно добре грати в Лізі Європи для наших уболівальників, щоб вже в наступному році, потрапивши в Лігу чемпіонів, якщо ми туди потрапимо, не бути хлопчиками для биття. Я завжди говорив, що краще грати в тому турнірі, де ти заслуговуєш, і перемагати, а не хапати зірок з неба і терпіти там принизливі поразки.

Ми не готові були в цьому році грати у Лізі чемпіонів. Всі повинні замислитися над цим, і ми повинні рухатися далі. Думаю, у нас до кінця трансферного вікна ще будуть придбання і з тієї компанії, в яку ми потрапили, нам по силам вийти в єврокубкову весну», - зазначив Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" потрапило до групи К, де буде грати з "Астаною" (Казахстан), французьким «Ренном» і чеським «Яблоницем»