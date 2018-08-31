Динамо зіграє у Лізі Європи з Астаною та Ренном, Ворскла - з лондонським Арсеналом

У Монако відбулося жеребкування другого за значимістю єврокубка.

У Монако відбулося жеребкування групового етапу другого за значимістю єврокубкового турніру - Ліги Європи, за підсумками якої своїх суперників дізналися друга і третя команди України за підсумками минулого сезону - київське "Динамо" і полтавська "Ворскла".

"Динамо" зіграє в групі К, а "Ворскла" - в групі Е, повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперниками "Динамо" по групі будуть "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франція) і "Яблонець" (Чехія).

У свою чергу, суперниками "Ворскли" стануть "Арсенал" (Лондон), "Спортинг" (Португалія) і "Карабах" (Азербацджан.)

Груповий турнір Ліги Європи розпочнеться 20 вересня і завершиться у грудні. Дві кращі команди з кожного квартету за підсумками групового турніру вийдуть в плей-офф змагань, 1/16 фіналу.