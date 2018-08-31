УЄФА планує створити ще один єврокубковий турнір

Лігу Європи скоротять, заради команд-учасників нового турніру.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує повернути третій єврокубковий турнір, який за статусом буде поступатися вже існуючим.

Про це повідомляє Sport.ua з посиланням на авторитетне німецьке видання Bild.

План реформи наступний:

Формат Ліги чемпіонів залишається незмінним (32 учасника)

У Лізі Європи кількість команд скоротиться з 48 до 32

У новому турнірі, який по всій видимості стане аналогом колись існуючого Кубка Кубків, також будуть представлені 32 клуби.

Старт нового клубного турніру запланований на сезон 2021/22, коли в УЄФА закінчиться поточний цикл маркетингових угод з телекомпаніями та спонсорами.

УЄФА вважає, що введення третього єврокубкового турніру підвищить престиж Ліги Європи, а також дасть поштовх маленьким футбольним чемпіонатам, таким як країни Скандинавії та Східна Європа. Вони отримають доступ до єврокубків і без Ліги Європи, яку раніше хотіли розширити до 64 команд.

Відзначимо, що останнім з трьома єврокубковими турнірами був сезон 1998/99. Тоді в Європі розігрували трофеї Ліги чемпіонів, Кубка УЄФА і Кубка володарів кубків.