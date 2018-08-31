"Шахтар" розпочне груповий етап Ліги чемпіонів матчем з німецьким "Хоффенхаймом"

Гра відбудеться 19 вересня.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив календар групового етапу Ліги чемпіонів, який був сформований за підсумками жеребкування змагань.

Донецький "Шахтар" почне виступи домашнім матчем проти німецького "Хоффенхайма", який відбудеться 19 вересня, повідомляє офіційний сайт турніру.

Також варто відзначити, що гра розпочнеться о 19.55. З нинішнього сезону гри Ліги чемпіонів не будуть починатися у звичні для вболівальників 21.45. Матчі будуть починатися о 19.55 та 22.00.

Повний каленжарь групи виглядає наступним чином:

Група F

19 вересня

Шахтар — Хоффенхайм (19:55)

Манчестер Сіті — Ліон (22:00)

2 жовтня

Хоффенхайм — Манчестер Сіті (19:55)

Ліон — Шахтар (22:00) (матч пройде при порожніх трибунах)

23 жовтня

Хоффенхайм — Ліон (22:00)

Шахтар — Манчестер Сіті (22:00)

7 листопада

Ліон — Хоффенхайм (22:00)

Манчестер Сіті — Шахтар (22:00)

27 листопада

Хоффенхайм — Шахтар (22:00)

Ліон — Манчестер Сіті (22:00)

12 грудня

Шахтар — Ліон (22:00)

Манчестер Сіті — Хоффенхайм (22:00)