Фонсека про жеребкування Ліги чемпіонів: нам попалася найсильніша команда в світі

Фонсека вірить в те, що Шахтар подолає груповий етап Ліги чемпіонів.

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека відразу після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів прокоментував результати в офіційному клубному Instagram

"Ми знову зустрінемося з однією з найсильніших команд світу – «Манчестер Сіті». Також нам попалися ще два міцних суперника. Я говорив сьогодні вранці, що «Ліон» – один з тих клубів, які я менше всього хотів. Він зайняв третє місце в минулому році у Франції, там зібрані відмінні досвідчені гравці, фізично сильні. Кілька разів бачив їхні матчі вживу і можу сказати, що вони демонструють дуже хороший атакуючий футбол. Тому, ще раз повторюю, у нас буде серйозний суперник. Те ж стосується і «Хоффенхайма». Думаю, третє місце у Бундеслізі вже говорить про багато що. Це також команда, що демонструє дуже якісний футбол. У них молодий тренер, і вони дійсно дивують в Німеччині. Всі ми зараз можемо назвати фаворитом «Мансіті», тому що він найсильніший у групі і головний кандидат на вихід. В той же час я вважаю, що «Шахтар», «Ліон» і «Хоффенхайм» знаходяться приблизно на однаковому рівні і можуть боротися за друге місце. Хотів би я інших суперників? Так, поза всяких сумнівів. Я волів би, щоб попалися трохи інші супротивники, з іншими характеристиками. Але жеребкування продиктувала свої умови, а ми віддамо всі сили, щоб підготуватися до цих найважливіших матчів групового етапу. Повинні показати свій найкращий футбол, щоб поборотися з цими командами", - цитує наставника офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Звичайно, я вірю в те, що команда подолає груповий етап. Якщо в минулому році я навіть в групі з «Наполі» і «Мансіті» завжди казав, що вірю в наш прохід далі, то і зараз я можу мріяти і думати про таке. Як я і сказав, головний кандидат – це «Мансіті», а інші три команди зможуть поборотися за друге місце", - додав Фонсека.

"Матчі з «Мансіті» завжди важкі. З Гвардіолою команда дуже сильна, і зрозуміло, що в цьому році вона буде ще краще", - підкреслив . португальський тренер.

А на питання, в яку групу з тих, що будуть у цьому розіграші, він не хотів би потрапити, зауважив: "Це та група, де «Ліверпуль», ПСЖ і «Наполі». Неймовірно важка група, і, слава богу, ми не туди потрапили".

Говорячи про підтримку «Шахтаря» в Харкові, тренер зазначив: "Це був чудовий досвід Ліги чемпіонів у Харкові, фантастичний. І чого я дійсно чекаю, що наші вболівальники зрозуміють, наскільки необхідна підтримка не тільки в Лізі чемпіонів, але і в чемпіонаті. Сподіваюся, що стадіон буде заповнений завжди. Це дуже важливо для команди, для гравців. Я запрошую всіх наших уболівальників в таких складних матчах підтримати нас, адже це стане одним з вирішальних факторів. Ми чекаємо вас і віримо. Що ви заповните стадіон. Це дуже важливо для нас".

"Мені завжди подобається грати перший матч вдома. Я б хотів зустрітися або з «Хоффенхаймом», або з «Ліоном»", - побажав Фонсека.

А говорячи про тренерському спорі в "Шахтарі", зауважив: "я Виграв. Принаймні вгадав одну команду – «Хоффенхайм». А Нуну Кампуш вгадав «Ліон» і «Хоффенхайм». Тому у мене і Нуну буде завтра вечерю, сплачений іншими членами тренерського штабу. Ще хочу звернутися до вболівальників. Спасибі, що ви з нами, велике дякую, що підтримуєте нас! Знаю, що ви з величезним ентузіазмом дивилися жеребкування. Тепер «Шахтар» повинен продовжувати роботу і найкращим чином підготуватися до ігор, а вам, нашим уболівальникам, слід добре підтримувати команду на стадіоні. Одягайте символіку «Шахтаря», вболівайте за клуб і допомагайте йому! Ми розраховуємо на вас уже в першому матчі Ліги чемпіонів, щоб разом ми були ще сильніше і разом змогли перемогти у стартовій грі", - підсумував Фонсека.