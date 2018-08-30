Вернидуб пішов з посади головного тренера Зорі після поразки від Лейпцига

Тренер зазначив, що настав час зробити паузу в кар'єрі.

Наставник луганської «Зорі» Юрій Вернидуб поділився своїми емоціями після прикрої поразки від «Лейпцига».

"Хороша гра була. Дуже швидко пропустили. Але знайшли в собі сили, зрівняли рахунок. Думаю, матч був хорошим як з нашого боку, так і з боку «Лейпцига». Десь більше пощастило супернику. Пенальті... На розсуд судді. У нас був такий самий момент в домашній грі з «Десною», коли м'яч відскочив від поля і потрапив в руку. Суддя сказав, що такі пенальті не ставлять. Тут рефері з Нідерландів поставив одинадцятиметровий удар. Щось ще говорити не хочеться", - зазначив тренер, повідомляє офіційний сайт ФК "Зоря".

"Я вдячний всій команді, вдячний «Зорі», за проведені в клубі 9 років. Думаю, пора робити паузу. Сподіваюся, це піде на користь клубу. Я як головний тренер, не виконав завдання. Ми не вийшли в груповий етап. Плюс не дуже гарний виступ у внутрішньому чемпіонаті. По поверненню до Києва завтра спробую зустрітися з президентом. Думаю, ми поговоримо, і я обосную своє рішення", - підкреслив Вернидуб.

"Я, як головний тренер, відповідаю за результат. Потрібно приймати це рішення. Для себе я прийняв таке рішення. Сподіваюся, що президент клубу Євген Геллер мене теж зрозуміє. Потрібна нова людина, яка стане головним тренером, який зможе влити нову кров в клуб, в команду, і вони почнуть показувати ще кращі результати, ніж ті, які здобували ми", - додав тренер..

"Вітаю «Лейпциг» з проходом далі. У вас гарна, молода команда, в якій багато сильних футболістів. Сподіваюся, ви займете в нинішньому чемпіонаті те місце, яке дозволить вам в наступному сезоні виступати в Лізі чемпіонів", - підсумував тренер луганчан.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Зоря" прикро програла "Лейпцигу" у матчі кваліфікації Ліги Європи, пропустивши вирішальний гол вже в компенсований арбітром час з пенальті.