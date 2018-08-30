Гендиректор Шахтаря Палкін: потрібно перемагати і проходити далі

Один з керівників донецької команди прокоментував результати жеребкування найпрестижнішого єврокубка.

Генеральний директор донецького «Шахтаря» Сергій Палкін поділився своєю думкою про жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

«Манчестер Сіті» нам знайомий, грали з ними. Наш головний тренер знає, як боротися з цим суперником. Я вважаю, що «Манчестер Сіті» за потенціалом сьогодні – найсильніший клуб Європи і один з головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів. У «Ліона» дуже хороша атакуюча лінія, він посів третє місце у чемпіонаті Франції. «Хоффенхайм»? Знаю, що у них одна з найсильніших академій в Німеччині, а можливо, навіть у всій Європі. Достатня кількість своїх вихованців, і в цілому за останній час команда значно додала. Група рівна, хоча «Манчестер Сіті», природно, стоїть особняком. Потрібно грати, перемагати і проходити далі", - зазначив Палкін в коментарі офіційному сайту донецького клубу.

На репліку про те, що Паулу Фонсека знову зустрінеться з Хосепом Гвардіолою і те, що це відбудеться другий рік поспіль - чи гарний виклик, зауважив:

"Природно. Для будь-якого тренера, який зустрічається з таким суперником, як «Манчестер Сіті», величезна внутрішня мотивація перемогти. За потенціалом це найсильніша команда Європи".

А на думку про те, що «Шахтар» ніколи не зустрічався з «Ліоном» і «Хоффенхаймом» - як це – відкривати нові міста і опонентів, зауважив:

"Цікаво зустрічатися з суперниками, з якими ще не грав. У всіх своя культура, підтримка, рівень вболівання, так і бачення футболу в цілому – від Академії до управління першою командою. З цим нам пощастило".

"Я думаю, що Ліга чемпіонів завжди цікава уболівальникам, незалежно від того, хто грає. Ясна річ, якщо взяти «Реал» або «Манчестер Сіті», людям цікаво прийти і подивитися матч, тому що там великі імена. Як не крути, як не аналізуй, вболівальники інколи приходять на великі імена. Але рівень Ліги чемпіонів дуже високий. Я думаю, що стадіони будуть повними. Вболівальники завжди хочуть, щоб ми проходили далі. Ми викладемося, зробимо все, щоб показати хороший футбол, довести, що не дарма потрапляємо в групу і не дарма з неї виходимо", - додав Сергій Палкін.

"Природно, треба вийти в плей-офф. Це наше бажання і, більш того, наше завдання", - підсумував генеральний директор "Шахтаря".