"Зоря" програла "Лейпцигу" путівку в Лігу Європи у доданий час

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь німецької команди.

В Лейпцигу завершився матч заключного 4-го туру кваліфікації Ліги Європи, в якому місцевий РБ "Лейпциг" приймав луганську "Зорю.

Матч завершився з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Луганчани пропустили м'яч на самому початку гри, коли на 7-й хвилині суперник вийшов вперед. Гол забив Матеус Кунья. Тим не менше, ближче до кінця першого тайму, на 35-й хвилині Рафаель Сидва забив гол. А на самому початку другої половини гри, на 48-й хвилині, Артем Гордієнко вивів українську команду вперед - 1:2.

Проте, в середині тайму, на 68-й хвилині, Жан-Кевін Огюстен зрівняв рахунок.

У кінцівці гри "Лейпциг" постійно атакував і мав кілька можливостей для того, щоб виграти матч. І, на 90-й хвилині арбітр призначив пенальті за гру рукою гравця "Зорі" Віталія Вернидуба. Гол вже в компенсований арбітром час гри забив Еміль Форсберг.

Таким чином, з урахуванням нічиєї в першій грі тижневої давності (0:0), "Зоря" програла суперника за сумою двох матчів і не зуміла потрапити в основний турнір другого за значимістю єврокубка.