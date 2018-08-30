Хорват Модріч визнаний кращим гравцем минулого сезону Ліги чемпіонів УЄФА

Раніше Модріча визнали кращим гравцем чемпіонату світу-2018, де збірна Хорватії дійшла до фіналу.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив імена кращих гравців Ліги чемпіонів минулого сезону.

Герої сезону були названі під час церемонії жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2018/19 в Монако, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Всі лауреати минулого сезону входять до складу команди-переможниці турніру мадридського "Реала".

Модріч у голосуванні випередив колишнього партнера по команді а нині гравця италійського "Ювентуса" (Турин) Кріштіану Роналду і лідера англійського "Ліверпуля" Мохаммеда Саллаха.

Кращим воротарем минулого сезону визнаний голкіпер "Реала" Кейлор Навас, кращим захисником - Серхіо Рамос, кращим півзахисником - Модріч та кращим нападником - Роналду. Всі вони в сезоні 2017/18 грали за мадридський "Реал".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів нового сезону, за підсумками якої своїх суперників дізнався чемпіон України донецький "Шахтар".