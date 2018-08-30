Хорват Модріч визнаний кращим гравцем минулого сезону Ліги чемпіонів УЄФА
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив імена кращих гравців Ліги чемпіонів минулого сезону.
Герої сезону були названі під час церемонії жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2018/19 в Монако, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Всі лауреати минулого сезону входять до складу команди-переможниці турніру мадридського "Реала".
Модріч у голосуванні випередив колишнього партнера по команді а нині гравця италійського "Ювентуса" (Турин) Кріштіану Роналду і лідера англійського "Ліверпуля" Мохаммеда Саллаха.
Кращим воротарем минулого сезону визнаний голкіпер "Реала" Кейлор Навас, кращим захисником - Серхіо Рамос, кращим півзахисником - Модріч та кращим нападником - Роналду. Всі вони в сезоні 2017/18 грали за мадридський "Реал".
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів нового сезону, за підсумками якої своїх суперників дізнався чемпіон України донецький "Шахтар".