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Хорват Модріч визнаний кращим гравцем минулого сезону Ліги чемпіонів УЄФА

20:56, 30 серпня 2018
Футбол
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Модріч вже виграв два індивідуальних престижних трофея в нинішньому сезоні / uefa.com

Герої сезону були названі під час церемонії жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2018/19 в Монако, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Всі лауреати минулого сезону входять до складу команди-переможниці турніру мадридського "Реала".

Модріч у голосуванні випередив колишнього партнера по команді а нині гравця италійського "Ювентуса" (Турин) Кріштіану Роналду і лідера англійського "Ліверпуля" Мохаммеда Саллаха.

Кращим воротарем минулого сезону визнаний голкіпер "Реала" Кейлор Навас, кращим захисником - Серхіо Рамос, кращим півзахисником - Модріч та кращим нападником - Роналду. Всі вони в сезоні 2017/18 грали за мадридський "Реал".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів нового сезону, за підсумками якої своїх суперників дізнався чемпіон України донецький "Шахтар".

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#Реал Мадрид