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Мілевський перейшов в угорську Кішварду

18:58, 30 серпня 2018
Футбол
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Мілевський знайшов собі нову команду / kisvardafc.hu

Угода укладена строком на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

На початку нинішнього сезону Мілевський покинув білоруський клуб "Динамо" (Брест) і з тих пір залишався вільним агентом.

Нова команда Мілевського замикає турнірну таблицю чемпіонату Угорщини - 12-е місце і 2 набраних очки у 6 матчах.

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Теги: #Угорщина#Артем Мілевський