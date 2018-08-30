Мілевський перейшов в угорську Кішварду

Угода з українською футболістом розрахована на один сезон.

Угорський клуб «Кішварда» уклав контракт з екс-гравцем збірної України Артемом Мілевським. Угода укладена строком на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу. На початку нинішнього сезону Мілевський покинув білоруський клуб "Динамо" (Брест) і з тих пір залишався вільним агентом. Нова команда Мілевського замикає турнірну таблицю чемпіонату Угорщини - 12-е місце і 2 набраних очки у 6 матчах.

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