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Онлайн-відеотрансляція Лейпциг - Зоря: Ліга Європи, кваліфікація

19:25, 30 серпня 2018
Футбол
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Зоря проведе матч Ліги Європи проти Лейпцига / facebook.com/FCZoryaLuhansk

Сьогодні в Лейпцигу відбудеться матч заключного четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому РБ "Лейпциг" прийматиме луганську "Зорю".

Перший матч тижневої давнини завершився внічию - 0:0.

Таким чином, у повторній грі команду Юрія Вернидуба влаштує або перемога, або результативна нічия.

Матч у Лейпцигу розпочнеться о 19.30 за київським часом.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.

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Теги: #УЄФА#Ліга Європи#Зоря Луганськ