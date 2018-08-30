Онлайн-відеотрансляція Лейпциг - Зоря: Ліга Європи, кваліфікація
19:25, 30 серпня 2018Футбол
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Команді Юрія Вернидуба буде достатньо результативної нічиєї в Німеччині.
Зоря проведе матч Ліги Європи проти Лейпцига / facebook.com/FCZoryaLuhansk
Сьогодні в Лейпцигу відбудеться матч заключного четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому РБ "Лейпциг" прийматиме луганську "Зорю".
Перший матч тижневої давнини завершився внічию - 0:0.
Таким чином, у повторній грі команду Юрія Вернидуба влаштує або перемога, або результативна нічия.
Матч у Лейпцигу розпочнеться о 19.30 за київським часом.
ТВ-трансляція - телеканал 2+2.
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