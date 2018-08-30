Тренер "Шахтаря" Фонсека прокоментує результати жеребкування ЛЧ та відповість на запитання вболівальників

Спілкування відбудеться в прямому ефірі одразу після жеребкування в Instagram ФК "Шахтар".

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека сьогодні після жеребкування ЛЧ в прямому ефірі прокоментує результати і відповість на запитання вболівальників. Жеребкування відбудеться о 19.00 у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія). Подивитися прямий ефір з коментарем Фонсеки та відповідями на запитання вболівальників можна буде після 19.00 на офіційній сторінці ФК "Шахтар" в Instagram.

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