Тренер "Шахтаря" Фонсека прокоментує результати жеребкування ЛЧ та відповість на запитання вболівальників
15:14, 30 серпня 2018Футбол
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Спілкування відбудеться в прямому ефірі одразу після жеребкування в Instagram ФК "Шахтар".
Фонсека відповість на запитання вболівальників в прямому ефірі / shakhtar.com
Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека сьогодні після жеребкування ЛЧ в прямому ефірі прокоментує результати і відповість на запитання вболівальників.
Жеребкування відбудеться о 19.00 у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).
Подивитися прямий ефір з коментарем Фонсеки та відповідями на запитання вболівальників можна буде після 19.00 на офіційній сторінці ФК "Шахтар" в Instagram.
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