Букмекери вважають Зорю безнадійним аутсайдером матчу Ліги Європи з Лейпцигом
14:49, 30 серпня 2018Футбол
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Аналітики контор висунули свої версії підсумкового результату матчу другого за значимістю єврокубка.
Лейпциг вважається явним фаворитом у матчі з Зорею / UA-Football
Сьогодні в Лейпцигу відбудеться матч заключного четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" зіграє з РБ "Лейпциг".
На котируваннях букмекерських контор "Лейпциг" виглядає безперечним фаворитом, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.
Портал зібрав дані 24 провідних букмекерських контор світу.
Згідно з середніми даними коефіцієнт на перемогу "Лейпцига" складе 1.19 до 1, на нічию - 6.58 до 1, а на перемогу "Зорі" - 14.17 до 1.
Матч "Лейпциг" - "Зоря" відбудеться сьогодні ввечері й почнеться о 19.30 за київським часом. Гру транслюватиме телеканал 2+2. Також онлайн-відеотрансляцію матчу можна буде побачити на сайті УНІАН.
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