Букмекери вважають Зорю безнадійним аутсайдером матчу Ліги Європи з Лейпцигом

Аналітики контор висунули свої версії підсумкового результату матчу другого за значимістю єврокубка.

Сьогодні в Лейпцигу відбудеться матч заключного четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" зіграє з РБ "Лейпциг".

На котируваннях букмекерських контор "Лейпциг" виглядає безперечним фаворитом, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

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Згідно з середніми даними коефіцієнт на перемогу "Лейпцига" складе 1.19 до 1, на нічию - 6.58 до 1, а на перемогу "Зорі" - 14.17 до 1.

Матч "Лейпциг" - "Зоря" відбудеться сьогодні ввечері й почнеться о 19.30 за київським часом. Гру транслюватиме телеканал 2+2. Також онлайн-відеотрансляцію матчу можна буде побачити на сайті УНІАН.