Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів: хто може стати суперниками Шахтаря

Пощастить чи ні чемпіону України з жеребкуванням - буде відомо сьогодні ввечері.

Сьогодні, 30 серпня в Монако відбудеться жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому візьме участь і представник України - чемпіон країни донецький "Шахтар".

О 19.00 за київським часом розпочнеться процедура формування груп Ліги чемпіонів. Загалом, формат основного раунду не змінився. 32 команди будуть розділені на 8 груп по 4 команди в кожній групі.

"Шахтар" потрапив до групового турніру напряму, тоді як київське "Динамо" не змогло подолати останній раунд кваліфікації, поступившись за сумою двох зустрічей "Аяксу". Цікаво, що для гірників це буде 13-та за рахунком участь в основному етапі ЛЧ.

Підопічні Паулу Фонсеки сіятимуться з другого кошика. Зазначимо, що перший кошик складається виключно з чемпіонів перших шести асоціацій в таблиці коефіцієнтів УЄФА, до яких приєдналися переможець Ліги чемпіонів-2018 "Реал" і переможець Ліги Європи-2018 "Атлетико".

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Кошики з другого по четвертий сформовані згідно з індивідуальним коефіцієнтом клубів.

Згідно з регламентом, представники однієї країни не можуть опинитися в одній групі. Крім того, за рішенням УЄФА "Шахтар" не потрапить в одну групу з російськими командами - "Локомотивом" і ЦСКА.

Повний склад кошиків.

Перший кошик: "Реал" (Іспанія), "Атлетико" (Іспанія), "Барселона" (Іспанія), "Баварія" (Німеччина), "Манчестер Сіті" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Парі Сен-Жермен" (Франція), "Локомотив" (Росія).

Другий кошик: "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Порту" (Португалія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "ШАХТАР" (УКРАЇНА), "Наполі" (Італія), "Тоттенхем" (Англія), "Рома" (Італія), "Бенфіка" (Португалія).

Третій кошик: "Ліверпуль" (Англія), "Шальке" (Німеччина), "Ліон" (Франція), "Монако" (Франція), "Аякс" (Нідерланди), ЦСКА (Росія), ПСВ "Ейндховен" (Нідерланди), "Валенсія" (Іспанія).

Четвертий кошик: "Вікторія Пльзень" (Чехія), "Брюгге" (Бельгія), "Галатасарай" (Туреччина), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Інтер" (Італія), "Хоффенхайм" (Німеччина), AEK (Греція), "Црвена Звєзда" (Сербія).

Матчі групового раунду Ліги чемпіонів традиційно пройдуть з вересня по грудень. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть у плей-офф. Команда, яка посяде третє місце в квартеті, продовжить виступи в Лізі Європи.

Додамо, що сьогодні в Монако УЄФА також оголосить ім'я найкращого футболіста минулого сезону. Будуть визначені і лауреати у різних амплуа - кращі воротар, захисник, півзахисник і форвард.