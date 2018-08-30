"Шахтар" відібрав у Чернівцях 10 дітей в Академію клубу

29 серпня на стадіоні «Буковина» у Чернівцях відбувся дитячий турнір Talent Day.

У заході фонду Shakhtar Social взяли участь 96 хлопчиків 2005 і 2006 року народження з 7 областей країни (Чернівецька, Тернопільська, Одеська, Вінницька, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська).

За форматом змагань хлопці були розподілені на 6 груп по 16 осіб і провели ігри 4 на 4 зі зміною складів у кожному турі, повідомляє офіційний сайт гірників.

Базові правила і принципи Talent Day вже давно відпрацьовані, оскільки раніше такі ж заходи відбулися в Харкові, Львові та Маріуполі. На кожному майданчику учасники отримують очки в залежності від загального підсумку матчу та індивідуальних показників, зокрема забитих м'ячів.

Кращим за балами став 13-річний Артем Нурдінов з Чернівців. Також призові місця посіли Андрій Зегря, Кирило Олійник, Тимофій Сімков, Микита Годовалец та Ігор Литяцкий. Всі переможці отримали подарунки від клубу.

– Все дуже сподобалося! Багато сильних хлопців, було цікаво з ними грати, – ділиться враженнями Артем Нурдінов. – Радий, що здобув перемогу. Крім навчання весь вільний час присвячую футболу, продовжую тренуватися і мрію коли-небудь виступати за «Шахтар».

Шанс потрапити в Академію чемпіона країни – один з головних стимулів для всіх учасників Talent Day. За змаганнями в містах уважно стежать скаути «оранжево-чорних».

– Прекрасний регіон, з кожним заходом все більше талановитих дітей. Були непогані хлопці з Чернівецької, Одеської, Івано-Франківської та Львівської областей, – розповідає селекціонер Академії «гірників» Іван Коцюба. – Ми відзначили десятьох, двоє-троє дуже здатні – станемо поетапно запрошувати їх на перегляд. В першу чергу юні гравці повинні бути розумними, думати на полі. З іншого боку, ми дивимося на техніку, швидкісні дані і роботу з м'ячем. Так, в Академію потраплять не всі, проте найкращі зможуть спробувати сили і проявити себе. Для дітей такі заходи – справжнє свято!

У липні за результатами турніру Shakhtar Talent Day в Маріуполі в Академію «Шахтаря» був прийнятий 13-річний Максим Деркач з Чорноморське (Одеська область). Він вже приступив до тренувань з командою U14.

Shakhtar Social – некомерційний фонд, заснований ФК «Шахтар» для реалізації соціальних проектів та розвитку масового дитячого футболу в Україні. Його завдання – популяризувати здоровий спосіб життя, формувати правильні цінності і створювати рівні можливості для всіх, хто любить футбол і займається ним. У партнерстві з ДТЕК у містах України реалізується проект «Давай, грай!».