Організація Sport for all закликала УЄФА не розводити українські та російські команди на жеребкуваннях

В організації вважають, що "спорт не потрібно змішувати з політикою".

Міжнародна організація Sport for all підготувала звернення до УЄФА з закликом припинити розводити при жеребкуванні команди з чемпіонатів України та Росії, а також збірні цих країн.

«Ми підготували звернення до УЄФА, в якому виступаємо за дозвіл проводити матчі між російськими та українськими клубами. Також ми виступаємо за те, щоб збірні Росії і України не розводилися по різних групах на майбутній першості Європи з футболу. Цілеспрямоване розведення Росії і України частково позбавляє турніри спортивного принципу.

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Ми впевнені, що це сприятиме налагодженню відносин між народами Росії і України. Спорт не потрібно змішувати з політикою. Впевнені, що всі питання, пов'язані з безпекою, можна вирішити», – заявив Яніс Кузінс, голова організації Sport for all, повідомляють "Известия".

Зазначимо, що раніше, на початку серпня, міжнародна організація Sport for all звернулася до ФІФА і УЄФА з проханням відмовитися від "дискримінаційної політики щодо Криму".

Нагадаємо, що команди з України та Росії, а також національні збірні цих країн при жеребкуванні розводять постійно, починаючи з 2014 року.

Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться сьогодні в Монако. Чемпіон України "Шахтар" потрапив у другий кошик.