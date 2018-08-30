Колишнього віце-президента ФІФА засудили в США до 9 років в'язниці за корупцію

Журі присяжних визнало його винним в отриманні $3,4 млн у вигляді хабарів і вимаганні майже $25 млн.

29 серпня федеральний суд Нью-Йорка оголосив вирок колишньому президенту Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ), віце-президенту ФІФА в 2015 році Хуану Анхелю Напоуту.

Раніше журі присяжних визнало його винним в отриманні $3,4 млн у вигляді хабарів і вимаганні майже $25 млн.

Як повідомляє Bloomberg, окружний суддя Памела Чен постановила, що футбольний топ-менеджер проведе в ув'язненні 9 років. Звинувачення просило засудити Напоута до 20 років в'язниці.

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Прокурори в ході процесу викликали близько 30 свідків, у тому числі колишніх керівників компаній у галузі спортивного маркетингу. Вони дали свідчення про те, що Напоут та ще п'ять посадових осіб вимагали та отримували винагороду за передачу прав на телетрансляції південноамериканських турнірів, а також матчів чемпіонатів світу 2026 і 2030 років.

Корупційний скандал у ФІФА триває з весни 2015 року. Американська юстиція розслідує схеми отримання хабарів і відкатів при продажу маркетингових та телевізійних прав на міжнародні футбольні змагання. Хабарі бралися у вигляді грошей, а також цінних паперів і нерухомості.

3 грудня 2015 року в Цюріху був затриманий голова КОНМЕБОЛ, парагваєць Напоут. Його екстрадували до США, де він був відданий під суд. Колишній президент Бразильської конфедерації футболу Хосе Марія Марін засуджений в США до чотирьох років в'язниці за аналогічним звинуваченням.