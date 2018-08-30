Динамо транслюватиме домашні матчі на офіційному каналі в YouTube

Домашні зустрічі киян тепер буде дивитися ще простіше.

Київське «Динамо» буде вести відеотрансляцію всіх домашніх матчів на офіційному каналі клубу в YouTube.

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Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", домашні матчі киян в YouTube будуть транслюватися в розширеному форматі – з експертної студією, коментарями учасників поєдинку і з розбором гри.

Перша трансляція відбудеться 2 вересня, коли «Динамо» в рамках 7-го туру УПЛ прийматиме «Карпати». Початок матчу - о 19.30, а на YouTube-каналі "Динамо" розпочнеться "розігрів" поєдинку о 19.00.

Нагадаємо, домашні ігри київського "Динамо" транслюються також на телеканалі "2+2" та на сайті УНІАН.