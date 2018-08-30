Визначилися всі 32 учасника основного раунду Ліги чемпіонів

Жеребкування групового етапу відбудеться в четвер, 30 серпня.

У середу визначилися останні три команди, що завоювали путівки в основний раунд Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНІАН.

У других матчах плей-офф "Бенфіка" обіграла ПАОК - 4:1 (перший матч - 1:1), "Црвена Звєзда" вирвала нічию з потрібним рахунком у "Зальцбурга" - 2:2 (перший матч - 0:0), а ПСВ розгромив БАТЕ - 3:0 (перша гра - 3:2).

Нагадаємо, що в основний раунд ЛЧ вийшли також "Аякс", що пройшов віце-чемпіона України київське "Динамо", а також АЕК і "Янг Бойз".

Таким чином, відомі всі 32 команди, які візьмуть участь в груповому раунді Ліги чемпіонів.

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Перший кошик: "Реал" (Іспанія), "Атлетико" (Іспанія), "Барселона" (Іспанія), "Баварія" (Німеччина), "Манчестер Сіті" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Парі Сен-Жермен" (Франція), "Локомотив" (Росія).

Другий кошик: "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Порту" (Португалія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "ШАХТАР" (УКРАЇНА), "Наполі" (Італія), "Тоттенхем" (Англія), "Рома" (Італія), "Бенфіка" (Португалія).

Третій кошик: "Ліверпуль" (Англія), "Шальке" (Німеччина), "Ліон" (Франція), "Монако" (Франція), "Аякс" (Нідерланди), ЦСКА (Росія), ПСВ "Ейндховен" (Нідерланди), "Валенсія" (Іспанія).

Четвертий кошик: "Вікторія Пльзень" (Чехія), "Брюгге" (Бельгія), "Галатасарай" (Туреччина), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Інтер" (Італія), "Хоффенхайм" (Німеччина), AEK (Греція), "Црвена Звезда" (Сербія).

Нагадаємо, що УЄФА традиційно розводить на жеребкуваннях представників України і Росії, таким чином, в суперники "Шахтарю" точно не потраплять російські "Локомотив" і ЦСКА.

Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться завтра в Ньоні. Початок - о 19.00 за київським часом.