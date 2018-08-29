Роналду вирішив припинити виступи за збірну Португалії

33-річний футболіст хоче сконцентруватися на "Ювентусі".

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду вирішив припинити свої виступи за національну команду, щоб зосередитися на виступах за "Ювентус", повідомляє oJogo.

6 вересня збірна Португалії в рамках товариського матчу зіграє з Хорватією, а через чотири дні португальці проведуть перший матч в Лізі націй проти Італії.

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Роналду хоче використати цей час, щоб краще адаптуватися в італійському клубі. Зазначимо, що Кріштіану вже встиг провести два матчі за "Ювентус" в Серії А, але не зумів відзначитися забитими голами.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду перейшов в "Ювентус" цього літа з "Реала" за 112 мільйонів євро. У складі збірної Португалії футболіст провів 154 матчі і забив рекордні 85 голів.