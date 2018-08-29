"Шахтар" проведе відкрите тренування в Харкові 31 серпня
16:45, 29 серпня 2018Футбол
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На відкрите заняття запрошуються всі вболівальники команди.
Гравці "Шахтаря" в останній день літа проведуть відкрите тренування в Харкові / shakhtar.com
31 серпня донецький «Шахтар» проведе відкрите тренування на полі ОСК «Металіст»
Напередодні гри з «Маріуполем» всі вболівальники отримають унікальну можливість відвідати вечірнє заняття «гірників», повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".
Вхід на стадіон буде відкритий з 17:00. Власники абонементів на поточний сезон зможуть потрапити в чашу через VIP-ресепшен (при собі обов'язково мати абонемент), для інших фанів доступні сектора 1-4.
Тренування розпочнеться о 17:30, а відразу після її закінчення відбудеться автограф-сесія та спільне фотографування власників абонементів і команди.
ФК "Шахтар" чекає вболівальників у п'ятницю на відкритому тренуванні та в суботу, 1 вересня, о 19:30 на матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги «Шахтар» – «Маріуполь».
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