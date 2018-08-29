"Шахтар" проведе відкрите тренування в Харкові 31 серпня

На відкрите заняття запрошуються всі вболівальники команди.

31 серпня донецький «Шахтар» проведе відкрите тренування на полі ОСК «Металіст»

Напередодні гри з «Маріуполем» всі вболівальники отримають унікальну можливість відвідати вечірнє заняття «гірників», повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Вхід на стадіон буде відкритий з 17:00. Власники абонементів на поточний сезон зможуть потрапити в чашу через VIP-ресепшен (при собі обов'язково мати абонемент), для інших фанів доступні сектора 1-4.

Тренування розпочнеться о 17:30, а відразу після її закінчення відбудеться автограф-сесія та спільне фотографування власників абонементів і команди.

ФК "Шахтар" чекає вболівальників у п'ятницю на відкритому тренуванні та в суботу, 1 вересня, о 19:30 на матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги «Шахтар» – «Маріуполь».