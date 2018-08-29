Головний тренер Роми зламав руку під час матчу Серії А (відео)
Головний тренер "Роми" Еусебіо Ді Франческо зламав руку під час матчу італійської Серії А проти "Аталанти" (3:3).
Рульовий італійської команди бурхливо відсвяткував взяття воріт суперника і вдарив кулаком по захисному склу на лавці запасних, після того, як гравці його команди зрівняли рахунок на 82-й хвилині зустрічі.
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Сам поєдинок складався непросто для "Роми". По ходу зустрічі римляни програвали 1:3, однак у підсумку змогли відігратися. Вирішальний гол захисник Костас Манолас забив на 82-й хвилині. Еусебіо Ді Франческо не став приховувати емоцій: спочатку фахівець штовхнув крісло, а потім ударив рукою в скло.
Di Francesco kicking and punching after Manolas equaliser #RomaAtalanta#AsRomapic.twitter.com/gZhfmSheFr— Scot Munroe (@scot_munroe) August 27, 2018
Як повідомляє La Gazetta dello Sport, у керманича "Роми" діагностували перелом руки і у вівторок його прооперували. При цьому Ді Франческо вже встиг повернутися до тренувального процесу.
Наступний матч «Рома» проведе 31 серпня. Римський клуб на виїзді зіграє з «Міланом».