Фонсека отримав від УЄФА запрошення на форум тренерів європейських клубів

Захід відбудеться 4 вересня в Будинку європейського футболу в Ньоні.

Наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека запрошений на форум елітних тренерів УЄФА, повідомляє прес-служба «гірників». Подія відбудеться 4 вересня в Ньоні, де знаходиться штаб-квартира УЄФА. Кращі європейські фахівці поділяться своїм досвідом та обговорять тенденції розвитку футболу, а також обміняються поглядами та ідеями. Читайте такожТренер Шахтаря Фонсека: важливо аби клуби, федерації і держава переживали за залучення дітей до спорту Також на форум запрошені: Массіміліано Алегрі («Ювентус»), Карло Анчелотті («Наполі»), Рафаель Бенітес («Ньюкасл»), Сержіо Консейсао («Порту»), Унаї Емері («Арсенал»), Руді Гарсія («Марсель»), Шенол Гюнеш («Бешикташ»), Хулен Лопетегі («Реал»), Жозе Моуріньо («Манчестер Юнайтед»), Томас Тухель (ПСЖ), Арсен Венгер. Як повідомляв УНІАН, ФК "Шахтар" проводить реалізацію пакетів Ліги чемпіонів на домашні матчі гірників.

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