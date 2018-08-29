Зоря вирушила на матч з Лейпцигом без двох гравців основи

Дмитро Хомченовський та Артем Громов не допоможуть "Зорі" в Німеччині.

Луганська "Зоря" вирушила на матч з німецьким "Лейпцигом" без двох провідних гравців - півзахисників Дмитра Хомченовського і Артема Громова. Про це повідомляє Sport Arena.

Дмитро Хомченовський не дограв перший матч проти "Лейпцига" (0:0), хоча після гри наставник "Зорі" Юрій Вернидуб говорив, що у півзахисника немає травми, а лише невеликі судоми. Судячи з усього, у гравця все ж є пошкодження, про яке клуб поки не повідомляє.

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Артем Громов продовжує відновлюватися після пошкодження гомілкостопа, яке він отримав у матчі другого туру УПЛ проти "Олександрії" (0:1). Раніше повідомлялося, що у нього був шанс зіграти в матчі з "Лейпцигом", але Юрій Вернидуб вирішив не брати гравця в Німеччину.

Повний список футболістів "Зорі", які вилетіли в Лейпциг, виглядає так: Луїс Феліпе, Заурі Махарадзе, Олег Чуваєв, Євген Чеберко, Сілас, Артем Гордієнко, Владислав Кабаєв, Микита Каменюка, Олександр Караваєв, Ігор Харатін, Владислав Кочергін, Леван Арвеладзе, Дмитро Литвин, Василь Прийма, Олександр Сваток, Олександр Тимчик, Віталій Вернидуб, Богдан Михайличенко, Рафаель.

Матч-відповідь між "Лейпцигом" і "Зорею" буде зіграний у четвер, 30 серпня о 19:30. Перший поєдинок завершився внічию - 0:0.