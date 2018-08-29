Селезньов викликаний у збірну України замість Бесєдіна, який пропустить 2 тижні

Динамівець Артем Бесєдін не зіграв у матчі з "Аяксом" через травму.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко для підготовки до матчів Ліги націй викличе в національну команду форварда турецького "Акхісара" Євгена Селезньова замість травмованого динамівця Артема Бесєдіна.

Про це повідомляє «Команда №1».

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33-річний Селезньов раніше перебував у резервному списку. 22-річний Бесєдін отримав пошкодження литкового м'яза в першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти «Аякса» і не зіграв у матчі-відповіді. Як повідомив після матчу в Києві з амстердамським клубом наставник "Динамо" Олександр Хацкевич, Бесєдін опинився поза грою мінімум на два тижні.

Збірна України 6 вересня зіграє з Чехією на виїзді, а 9-го – зі Словаччиною вдома. Тренувальний збір розпочнеться 3 вересня в Києві. Як повідомляв УНІАН, для підготовки до матчів Ліги націй Шевченко викликав 24 футболісти.