Головний тренер Аякса похвалив Динамо після гри в Києві

Ерік тен Хаг заявив, що до самого фінального свистка не було зрозуміло, чим все закінчиться.

Головний тренер «Аякса» Ерік тен Хаг після гри з "Динамо" в плей-офф Ліги чемпіонів зізнався, що його команда не очікувала такого опору від киян.

«Я щасливий. Переживав за хлопців, за результат. Хоч команда і контролювала перебіг подій на полі, до фінального свистка все було неясно. Футбол – це спорт, де одне торкання змінить все. Нам потрібно бути більш ефективними у нападі. Але у «Динамо» стояв у воротах Бойко, який кілька разів врятував. До того ж, «Динамо» високо пресингувало, але нам вдавалося виходити з-під пресингу і створювати моменти.

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Взагалі, київське «Динамо» виявилося сильнішою командою, ніж ми очікували. В Амстердамі ми забили три, сьогодні не забили, але вистачало моментів», - цитує тен Хага офіційний сайт "Аякса".

Нагадаємо, що київський клуб зіграв з «Аяксом» внічию (0:0) і залишився без Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що в поєдинку з голландцями дебютував 18-річний український форвард Владислав Супряга, який раніше не грав у Лізі чемпіонів.