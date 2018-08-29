Футболісти збірної України пішли працювати на автозаправку (фото)
10:47, 29 серпня 2018Футбол
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Гравці національної збірної і "Шахтаря" Степаненко, П'ятов і Коваленко спробували себе в новій професії.
Футболісти збірної України попрацювали на автозаправці / ffu.org.ua
Гравці збірної України та донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко, Андрій П'ятов і Віктор Коваленко в якості рекламної акції один день пропрацювали на одній з київських автозаправок, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Футболісти готували хот-доги, заправляли машини, продавали футбольну форму та роздавали автографи уболівальникам.
ffu.org.ua
ffu.org.ua
Отримавши необхідні інструкції по техніці безпеки, гравці збірної перейшли безпосередньо до роботи. Одне із завдань - заправити машину і помити лобове скло - футболісти виконали неперевершено, за що отримали чайові.
ffu.org.ua
Раніше повідомлялося, що наставник збірної України Андрій Шевченко викликав двох дебютантів на матчі з Чехією і Словаччиною в Лізі націй.
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