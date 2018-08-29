Футболісти збірної України пішли працювати на автозаправку (фото)

Гравці національної збірної і "Шахтаря" Степаненко, П'ятов і Коваленко спробували себе в новій професії.

Гравці збірної України та донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко, Андрій П'ятов і Віктор Коваленко в якості рекламної акції один день пропрацювали на одній з київських автозаправок, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Футболісти готували хот-доги, заправляли машини, продавали футбольну форму та роздавали автографи уболівальникам.

Отримавши необхідні інструкції по техніці безпеки, гравці збірної перейшли безпосередньо до роботи. Одне із завдань - заправити машину і помити лобове скло - футболісти виконали неперевершено, за що отримали чайові.

Раніше повідомлялося, що наставник збірної України Андрій Шевченко викликав двох дебютантів на матчі з Чехією і Словаччиною в Лізі націй.