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Футболісти збірної України пішли працювати на автозаправку (фото)

10:47, 29 серпня 2018
Футбол
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Футболісти збірної України попрацювали на автозаправці / ffu.org.ua

Гравці збірної України та донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко, Андрій П'ятов і Віктор Коваленко в якості рекламної акції один день пропрацювали на одній з київських автозаправок, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Футболісти готували хот-доги, заправляли машини, продавали футбольну форму та роздавали автографи уболівальникам.

ffu.org.ua
ffu.org.ua

Отримавши необхідні інструкції по техніці безпеки, гравці збірної перейшли безпосередньо до роботи. Одне із завдань - заправити машину і помити лобове скло - футболісти виконали неперевершено, за що отримали чайові.

ffu.org.ua

Раніше повідомлялося, що наставник збірної України Андрій Шевченко викликав двох дебютантів на матчі з Чехією і Словаччиною в Лізі націй.

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Теги: #заправка#збірна України з футболу