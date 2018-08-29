Хацкевич після провалу Динамо в ЛЧ: нам не вистачило «романтичного» футболу

Головний тренер киян підвів підсумки матчу проти амстердамського "Аякса" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич висловив свою думку про нічию з «Аяксом» (0:0) у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

"Чому не грали бразильці? Вони приїхали з іншого континенту, там інший футбол. Навіть в чемпіонаті України... Че Че грав з «Олександрією» та «Чорноморцем» і питав у мене, чи всі команди так грають в Україні – на своїй половині поля і від оборони? Наприклад, Кендзьорі та Вербичу знадобилося менше часу на адаптацію. Бразильцям потрібно більше. Вони поки грають в романтичний футбол – той, якого нам не вистачило сьогодні", - почав Хацкевич, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

"Команда виконала мою установку тільки в перші 15 хвилин. Коли були моменти, стандарти. Потім майже все розвалилося, з'явилася невпевненість, технічний брак. Не вистачає ігор у чемпіонаті України з таким пресингом, щоб ми навчилися виходити з-під нього. Це все досвід. Хлопці грають разом тільки 8 місяців.

Так, могло статися диво, могли забити швидкий гол. Але не вийшло, Вербич не потрапив, надійно зіграв воротар. Тоді міг бути інший емоційний фон", - продовжив білоруський фахівець.

"Динамо" планувало перемогти за рахунок напруги на флангах суперника і доставки м'яча в штрафний майданчик. А коли в наші ворота призначили пенальті... побоялися далі грати в тому ж темпі. Було багато технічного браку в передачах, намагалися швидше позбуватися від м'яча", - додав тренер.

«Аякс» - атакуюча команда, ми дуже багато їм дозволили. Втрачали м'яч на своїй половині поляю Але завдяки Денису Бойко рахунок не змінився. Щодо трансферів... ми шукаємо нападника 3,5-4 місяці, голи забивають нападники. Є певний стеля зарплат в клубі, і не всі хочуть їхати, так як не всі запити можуть бути задоволені. Ми шукаємо нападника на зараз – перспективних хлопців у нас предостатньо. У нас є пара варіантів і час до закриття трансферного вікна ще є. Подивимося», - підсумував Хацкевич.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" не змогло обіграти амстердамський "Аякс" (0:0, перший матч - 1:3) і вийти в основний раунд - груповий турнір - Ліги чемпіонів УЄФА.