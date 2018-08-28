Київське Динамо не змогло обіграти "Аякс" та вибуло з Ліги чемпіонів
23:52, 28 серпня 2018Футбол
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Гра в Києві завершилася внічию - 0:0.
Голкіпер Бойко неодноразово рятував "Динамо" в самих безнадійних ситуаціях / twitter.com/ChampionsLeague
На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де київське "Динамо" приймало амстердамський "Аякс".
Матч завершився внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
"Аякс" мав велику перевагу протягом усього матчу, не реалізував пенальті на початку гри, гравці команди потрапляли в штангу, а в деяких епізодах "Динамо" виручав голкіпер Бойко.
Раніше, в першому матчі, "Динамо" програло в Амстердамі з рахунком 1:3 і за сумою двох матчів вибуло з розіграшу турніру.
Таким чином, в найпрестижнішому єврокубку у нинішньому сезоні 2018/19 Україну представлятиме лише чемпіон країни донецький "Шахтар".
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