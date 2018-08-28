У Києві сталася бійка між уболівальниками Динамо і Аякса

Поліцейським вдалося припинити бійку між фанатами.

В одному з пабів в центрі Києва сталася бійка між футбольними фанатами київського Динамо і амстердамського Аякса.

Як заявили в столичній поліції, конфлікт стався на вулиці Великій Васильківській у Печерському районі, повідомляє SportArena.

У пабі сиділи вболівальники голландського клубу, які зазнали нападу з боку ультрас Динамо.

Поліцейські затримали дев'ятьох активних учасників конфлікту, їх доставили в Печерське управління поліції для з'ясування обставин і дачі правової оцінки.

За даними очевидців, під час бійки навіть були чутні постріли.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на НСК Олімпійський в Києві відбудеться матч плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" і " Аяксом.