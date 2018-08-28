УЄФА визнав найкрасивішим голом минулого сезону удар Роналду у ворота "Ювентуса"

Гол забив гравець мадридського "Реала", який в літнє міжсезоння перейшов в клуб з Турина.

Чудовий гол Кріштіану Роналду ударом через себе у ворота «Ювентуса» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2017/18 визнаний кращим голом минулого сезону.

Португалець забив чимало шедевральних голів за свою кар'єру, але акробатичний гол ударом через себе у ворота «Ювентуса» вважається найкращим, повідомляє goal.com.

П'ятикратний володар «Золотого м'яча» зізнався: «Я вважаю, що цей гол – поки що один з кращих в моїй кар'єрі. І коли вболівальники «Ювентуса» почали мені аплодувати після нього, я подумав: «Вау!». Це дуже здивувало мене, адже раніше ніколи в житті зі мною такого не траплялося. Так що це був неймовірний момент».

Дубль Кріштіану Роналду в тій зустрічі допоміг «Реалу» перемогти «Ювентус» 3:0 в Турині.

У повторному поєдинку «вершкові» програвали 0:3, але в доданий до другого тайму час Роналду з пенальті забив гол і приніс «Реалу» вихід у півфінал Ліги чемпіонів.

Згодом мадридці в третій раз поспіль виграли Лігу чемпіонів, перемігши в фіналі у Києві англійський "Ліверпуль" а Роналду став найкращим бомбардиром турніру.