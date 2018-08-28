Рекордсмен з бігу на 100 метрів Болт вийде на поле в офіційному футбольному матчі

Усейн Болт дебютує в австралійському Сентрал Кост Марінерс.

У п'ятницю, 31 серпня, 8-разовий олімпійський чемпіон Усейн Болт дебютує в офіційному футбольному матчі, зігравши за австралійський "Сентрал Кост Марінерс" проти "Сентрал Кост Селект".

"Звичайно, буду нервувати. Це буде зовсім інакше, ніж у благодійних матчах, в яких я брав участь. Мені здається, я буду багато помилятися, але хочу зробити так, щоб я міг пишатися собою після гри", - цитує Болта Isport з посиланням на Associated Press.

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Раніше повідомлялося, що Болт провів перше тренування за австралійський клуб.

Болт підписав контракт з клубом, який є безстроковим і не гарантує йому укладання пізніше професійного угоди. Однак тренуватися з командою Болт має право.