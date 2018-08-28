Тренер "Вест Хема": Ярмоленко може бути корисний команді в майбутньому

Гравець поки ще мало з'являється в складі команди.

Головний тренер англійського "Вест Хема" Мануель Пеллегріні прокоментував роль Андрія Ярмоленка в команді.

За словами наставника "молотобійців", українцю ще потрібен певний час на адаптацію, повідомляє ТСН Проспорт.

"Я не зміг одразу знайти оптимальний склад, тому що деякі футболісти з'явилися у нас пізно, їм довелося довше набирати форму. Але у нас сильний склад, з яким ми зможемо провести хороший сезон.

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Є гравці, яких необхідно інтегрувати в команду. Наприклад, Андрій Ярмоленко буде дуже корисним у майбутньому", - цитує Пеллегріні офіційний сайт "Вест Хема".

Відзначимо, що в трьох стартових турах англійської Прем'єр-ліги лондонці не набрали жодного очка. Що стосується Ярмоленка, то він виходив у цих поєдинках лише з лави для запасних. Всього він відіграв за "Вест Хем" 61 хвилину.

Наступну гру в чемпіонаті команда Пеллегріні проведе 1 вересня. Їх суперником буде новачок АПЛ - "Вулверхемптон".