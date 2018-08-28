Тренер збірної Чехії з футболу оголосив склад на матч Ліги націй з Україною

Чеський наставник викликав в збірну 22 гравців.

У вівторок тренер національної збірної Чехії з футболу Карел Яролім оголосив імена футболістів, які будуть готуватися до матчу Ліги націй з Україною.

Чеський наставник викликав в збірну 22 виконавців, повідомляє Команда 1.

Воротарі: Томаш Коубек (Ренн, Франція), Іржі Павленка ("Вердер", Німеччина), Томаш Вацлік (Севілья, Іспанія)

Захисники: Ян Боржил (Славія, Чехія), Якуб Брабец (Ризеспор, Туреччина), Володимир Коуфал (Славія, Чехія), Теодор Гебре Селассі (Вердер, Німеччина), Павло Кадержабек (Хоффенхайм, Німеччина), Томаш Калас (Брістоль, Англія), Філіп Новак (Трабзонспор, Туреччина), Радим Ржезник (Вікторія, Чехія).

Півзахисники: Антонін Барак (\Удінезе, Італія), Боржек Дочкал (Хенань Цзанье, Китай), Томаш Горжава (Вікторія, Чехія), Йозеф Хюшбауэр (Славія, Чехія), Якуб Янкто (Удінезе, Італія), Ян Копиц (Вікторія, Чехія), Ондржей Петрак (Нюрнберг, Німеччина), Томаш Соучек (Славія, Чехія), Ян Сікора (Славія, Чехія).

Нападники: Михаель Крменчик (Вікторія, Чехія), Патрік Шик (Рома, Італія).

Збірна Чехії збереться у повному складі 3 вересня в Празі, де проведе короткий збір.

Поєдинок Ліги націй між збірними Чехії та України відбудеться 6 вересня в Угерске-Градіштє. Початок матчу о 21.45 за київським часом.