Динамо - Аякс: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Матч покаже спеціалізований кабельний телеканал "Футбол 1".

Сьогодні у Києві відбудеться матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому "Динамо" на своєму полі прийме амстердамський "Аякс".

Гру Ліги чемпіонів в Україні покаже спеціалізований кабельний телеканал "Футбол 1". Матчу передуватиме студія "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти розберуть майбутню гру "по кісточках" і спробують визначити результат. Початок студії в 21.00.

А відразу після матчу експерти підведуть підсумок протистояння команд - з 23.55 до 00.45.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Аякс" відбудеться на столичному НСК "Олімпійський" сьогодні, 28 серпня, і розпочнеться о 22.00. На думку букмекерів, у "Аякса" більше шансів на прохід в груповий турнір Ліги чемпіонів.