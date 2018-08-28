Аякс в Києві зіграє в незвичних кольорах, Динамо вийде у білій формі
14:40, 28 серпня 2018Футбол
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Суперники визначилися з комплектами екіпіровки на матч у Києві.
"Динамо" сьогодні проведе вирішальний матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Аякса" / ua-football.com
"Динамо" і "Аякс" визначилися з комплектами форми на матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Кияни гратимуть у білій формі з синіми вставками, а голкіпер вийде на поле в зеленому комплекті екіпіровки. Гравці «Аякса» зіграють у незвичній чорній формі, а воротар – в синьому комплекті форми, повідомляє твіттер "Аякса".
Трикотажні вироби for tonight! 👕#UCL#dynajapic.twitter.com/QSt1F9NPxd— AFC Ajax (@AFCAjax) August 28, 2018
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на київському НСК "Олімпійський" відбудеться матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» - «Аякс». Перша зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь амстердамців.
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