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Аякс в Києві зіграє в незвичних кольорах, Динамо вийде у білій формі

14:40, 28 серпня 2018
Футбол
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"Динамо" сьогодні проведе вирішальний матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Аякса" / ua-football.com

Кияни гратимуть у білій формі з синіми вставками, а голкіпер вийде на поле в зеленому комплекті екіпіровки. Гравці «Аякса» зіграють у незвичній чорній формі, а воротар – в синьому комплекті форми, повідомляє твіттер "Аякса".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на київському НСК "Олімпійський" відбудеться матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» - «Аякс». Перша зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь амстердамців.

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Теги: #Динамо у кваліфікації ЛЧ