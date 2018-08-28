У Аякса у 6 разів більше шансів на вихід у груповий турнір ЛЧ, ніж у Динамо - букмекери

Перемога - 3:1 в першому матчі істотно збільшила шанси "Аякса" на загальний успіх за підсумками двох поєдинків.

Сьогодні ввечері в Києві відбудеться матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому "Динамо" прийматиме на своєму полі "Аякс".

На думку аналітиків букмекерських контор, на перемогу в сьогоднішній зустрічі у команд приблизно рівні шанси, повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.

Читайте такожХавбек Динамо Циганков: і готові померти заради потрібного результату у матчі з Аяксом

Портал зібрав дані 23 провідних контор світу, згідно з якими середній коефіцієнт на перемогу "Динамо" складає 2,68 до 1, на нічию - 3,48 до 1, а на перемогу "Аякса" - 2,49 до 1.

Тим не менш, після переконливої перемоги "Аякса" в Амстердамі в першому матчі (3:1) саме голландський колектив є явним фаворитом на прохід в груповий етап. Авторитетна William Hill виставила такі коефіцієнти на вихід в наступний раунд: "Аякс" - 1,11, "Динамо" - 6,00.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Аякс" відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок - о 22.00.