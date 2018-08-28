По стопах батька: син Роналду теж став гравцем Ювентуса

Правда, поки Роналду-молодший буде виступати в дитячій академії туринського клубу.

Зоряний форвард італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду вирішив подбати про свого сина. Нападник влаштував Кріштіану Роналду-молодшого в клубну академію "Старої синьйори". Зараз юний футболіст тренується з гравцями U-9.

Про це повідомляє Calciomercato.

Читайте такожУЄФА назвав трьох претендентів на звання найкращого футболіста Європи

Цікаво, що партнерами Роналду-молодшого там є сини захисника туринців Андреа Барцальї і колишнього гравця "Юве" - Клаудіо Маркізіо.

Нагадаємо, що сам Роналду зіграв за "Ювентус" дві зустрічі, в яких не зумів відзначитися забитими голами. Зазначимо, що за перехід Кріштіану керівництво туринців віддало мадридському "Реалу" 105 мільйонів євро. Сам португалець буде заробляти в новій команді 30 мільйонів євро на рік.