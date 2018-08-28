Моуріньо зі скандалом пішов з прес-конференції після найбільшої поразки у кар'єрі (відео)
Португальський наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо видав феєричне завершення прес-конфереції після розгромної поразки від "Тоттенхема" (0:3) в англійській Прем'єр-лізі.
"І тепер просто, щоб закінчити. Ви знаєте, який результат? 3:0. 3:0", - сказав Моуріньо, показуючи три пальці.
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"Ви знаєте, що це означає "Три"? Це означає три моїх перемоги в Прем'єр-лізі. І я виграв більше чемпіонських титулів в Прем'єр-лізі, ніж всі інші 19 наставників разом узяті. Я – три, вони – два".
"Повага, повага, панове, повага", - додав Жозе Моуріньо і попрямував до виходу, повідомляє The Telegraph.
Just now, Jose walks out on post match press conference with this... pic.twitter.com/Cb5C9DWYeB— Kyle Martino (@kylemartino) August 27, 2018
Нагадаємо, в понеділок в матчі третього туру АПЛ "Манчестер Юнайтед" зазнав розгромної поразки в рідних стінах від "Тоттенхема" - 0:3. Це найбільша домашня поразка в кар'єрі Моуріньо.