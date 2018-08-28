Бразилець Роналдо стане власником клубу вищої ліги Іспанії

Дворазовий володар "Золотого м'яча" викупить "Вальядолід" за 30 мільйонів євро.

Колишній форвард збірної Бразилії, «Реала» і «Барселони» Роналдо близький до придбання іспанського клубу вищого дивізіону «Вальядоліда».

Очікується, що операція буде закрита протягом двох-трьох тижнів, повідомляє cadenaser.com.

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41-річний екс-футболіст викупить іспанський клуб за 30 мільйонів євро, що дозволить новачкові Ла Ліги погасити борги у розмірі 25 млн.

Роналдо стане головним акціонером і президентом «Вальядоліда», який після 2 турів займає в таблиці Прімери 12-е місце.

Як повідомляв УНІАН, два тижні тому володар "Золотого м'яча" 1997-го та 2002-го років Роналдо був госпіталізований з пневмонією.