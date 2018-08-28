Манчестер Юнайтед під керівництвом Моуріньо зазнав розгромної поразки від Тоттенхема

Поразка може виявитися вирішальною у тренерській долі Моуріньо на посту наставника "МЮ".

«Манчестер Юнайтед» програв «Тоттенхему» в матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги. Зустріч відбулася на стадіоні «Олд Траффорд» в Манчестері і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0.

Читайте такожЧемпіона світу з футболу заарештували за водіння в нетверезому вигляді

На 50-й хвилині рахунок відкрив нападник «Тоттенхема» Харрі Кейн, який відправив м'яч головою у дальній кут воріт манкуніанців. Через дві хвилини гості зміцнили перевагу в рахунку — півзахисник Крістіан Еріксен зробив передачу в центр штрафного майданчика «Манчестер Юнайтед», і хавбек Лукас Моура пробив по воротах Давида Де Хеа. На 85-й хвилині гри Моура оформив дубль і зробив рахунок розгромним.

«Манчестер Юнайтед» під керівництвом Жозе Моуріньо припустився другої поспіль поразки в чемпіонаті Англії і опустився на 13-е місце в турнірній таблиці. «Тоттенхем» набрав дев'ять очок і розташувався на другій сходинці.

Ця поразка може виявитися вирішальною у тренерській долі Моуріньо на посту наставника "Манчестер Юнайтед".