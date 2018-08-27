Голкіпер Реала українець Лунін на правах оренди перейшов у Леганес
23:48, 27 серпня 2018Футбол
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Орендна угода розрахована на один рік – на сезон 2018/19.
Андрій Лунін - гравець "Леганеса" / cdleganes.com
Мадридський «Реал» віддав українського воротаря Андрія Луніна в оренду в клуб вищого іспанського дивізіону «Леганес».
Про це повідомляє офіційний сайт "Леганеса".
Орендна угода розрахована на один рік – на сезон 2018/19 (до 30 червня 2019). У новій команді Лунін буде виступати під 99-м номером.
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У понеділок, 27 серпня 19-річний голкіпер пройшов медичне обстеження і приступить до тренувань з гравцями «Леганеса» у вівторок, 28 серпня. Представлення українця відбудеться о 13:00 в четвер, 30 серпня.
Відзначимо, що в минулому сезоні «Леганес» зайняв 17-е місце в чемпіонаті Іспанії, пропустивши 51 м'яч у 38 поєдинках.
Нагадаємо, Лунін отримав виклик в збірну України на матчі в Лізі націй.
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