Хавбек Динамо Циганков: готові і померти заради потрібного результату у матчі з Аяксом

Віктор Циганков розповів про підготовку до повторної гри з голландським клубом.

Один з провідних гравців київського "Динамо" Віктор Циганков розповів про підготовку до завтрашнього матчу з "Аяксом" в плей-офф Ліги чемпіонів.

"Сподіваюся, що вболівальників на стадіоні буде багато, і вони нададуть нам підтримку. Ну а наша команда готова до матчу. Так, у нас зараз дуже щільний графік, але на таку гру ми сили точно знайдемо. Напевно, і помремо заради того, щоб тільки досягти необхідного результату", - зазначив Циганков, якого цитує сайт "Динамо від Шуріка".

На питання про те, як втрата очок у матчі з «Чорноморцем» позначиться на психологічному тонусі киян напередодні гри з "Аяксом", Циганков відповів:

Читайте такожХацкевич перед грою Динамо - Аякс: з шашками наголо ніхто не побіжить

"Чемпіонат України - це зовсім інший турнір. Тож ми вже забули про поєдинок з «Чорноморцем» і готуємося до завтрашнього матчу. Всі наші думки про гру з «Аяксом».

На питання про слабку результативність "Динамо" в поточному сезоні Циганков відповів:

"Так, ми чудово розуміємо, що одного забитого м'яча нам не вистачить, щоб вийти в наступний раунд. Але у нас більше, ніж один момент за гру. Тож треба просто підвищити реалізацію — треба вирішувати на свою користь як можна більше гольових моментів біля воріт суперника".

При цьому Циганков не став коментувати свою нову стрижку (напередодні Віктор позбавився пишної шевелюри), сказавши:

"Давайте зосередимося на завтрашньому матчі..."

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Аякс" відбудеться у вівторок на "Олімпійському". Початок - о 22.00.